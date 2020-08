Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilung

Aalen (ots)

Landkreis Schwäbisch Hall

Obersontheim: Über Kreisverkehr geschanzt

Am Mittwochabend gegen 19:20 Uhr befuhr der Fahrer eines BMW die L1066 von Markertshofen in Richtung Obersontheim. Am Ortseingang von Obersontheim schanzte er aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und alkoholischer Beeinflussung über den dortigen Kreisverkehr der Crailsheimer Straße - Akazienstraße und überschlug sich in der Folge an einer Böschung. Der Pkw kam in einem Garten auf der Seite liegend zum Stehen. Der 46 -Jährige Fahrer und die 44 -Jährige Beifahrerin wurden jeweils schwerverletzt. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Der Sachschaden beträgt 27.500 Euro.

