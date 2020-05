Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Achtung! Anrufe von falschen Polizisten

Hamm (ots)

Am Montag, 11. Mai, erhielten über 30 Hammer Senioren Anrufe von falschen Polizeibeamten. Die Kriminalpolizei Hamm gab an, dass sie bei zwei festgenommen Einbrechern eine Liste mit potenziellen Opfern gefunden hätte- auf dieser würden auch die Angerufenen stehen. Vorsichtshalber sollten sie alle Wertgegenstände der Polizei aushändigen. Keiner der Angerufenen fiel auf den Betrugsversuch herein, sondern beendete den Anruf. Die Polizei warnt vor betrügerischen Anrufen falscher Polizisten. Geben Sie keine Informationen über Vermögensverhältnisse an Fremde heraus! Die Polizei nimmt keine Wertsachen in Verwahrung. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen.(jb)

