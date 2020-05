Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfallfahrer nach Unfallflucht gesucht

Hamm-Mitte (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 6. Mai (10 Uhr) und dem 9. Mai (15 Uhr) hat ein Unbekannter einen VW beschädigt. Dieser war an der Köchlingstraße geparkt und zeigt nun Beschädigung in geschätzter Höhe von 2500 Euro unter anderem an der Stoßstange und am Kofferraum. Bitte wenden Sie sich mit Hinweisen an die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0. (lt)

