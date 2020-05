Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fremder sitzt im Auto

Hamm-Mitte (ots)

Nicht schlecht staunte am Samstag, 9. Mai, ein 69-jähriger Detmolder als er zu seinem Auto auf dem Parkdeck der Tiefgarage am Chattanoogaplatz zurückkehrte: Da saß doch gegen 23.50 Uhr tatsächlich jemand auf dem Fahrersitz. Das Problem: Ohne Erlaubnis! Der Unbekannte war gerade dabei, Gegenstände aus dem Auto in eine Tasche zu packen. Davon war der Autobesitzer natürlich wenig angetan und konfrontierte den Dieb. Dieser legte alle Gegenstände zurück und flüchtete dann plötzlich zu Fuß in nördliche Richtung zur Ausfahrt des Parkhauses. Der Detmolder versuchte den Mann zu verfolgen, verlor jedoch seine Spur.

Der Tatverdächtige ist zirka 27 bis 33 Jahre alt, auffällig dünn und augenscheinlich osteuropäischer Herkunft. Er hat dunkle, kurze Haare und einen dunklen Bart. Dazu trug er einen roten Kapuzenpullover und eine schwarze Cappy. Außerdem hatte er eine Sporttasche dabei, in der sich eine Flasche Kräuterschnaps befand. Der Mann schien stark alkoholisiert. Bitte wenden Sie sich mit Hinweisen an die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0. (lt)

