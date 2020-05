Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfallflüchtiger gesucht

Hamm-Herringen (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht am frühen Sonntagmorgen, 10. Mai, auf der Lange Straße sucht die Polizei den Fahrer eines dunklen Pkw. Gegen 4.50 Uhr schreckte ein Anwohner durch einen lauten Knall auf und konnte einen dunklen Wagen, bei dem es sich vermutlich um einen BMW handelte, flüchten sehen. Eine Zeugin konnte beobachten, wie der Flüchtige zuvor beim Abbiegen von der Lange Straße in die Barbarossastraße mit einem auf einem Stellplatz geparkten BMW kollidierte. Durch den Zusammenstoß wurde das geparkte Fahrzeug am Heck beschädigt und gegen eine Kellertür geschoben. Der flüchtige Verkehrsteilnehmer fuhr über die Barbarossastraße und Welfenstraße davon. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 2000 Euro. Hinweise zu dem Flüchtigen und seinem Auto nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 entgegen.(hei)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell