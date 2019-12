Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Eine Retterin in Not

Sankt Martin (ots)

Am 25.12.2019 gegen 14:50 Uhr meldete sich eine Anruferin, da sie sich Sorgen um ihren 68-jährigen Lebensgefährten machte, weil dieser an diversen Erkrankungen leidet und nicht mehr zu erreichen war. Vor Ort bestätigte sich der Verdacht, dass etwas nicht stimmte. Die Haustür wurde durch die Feuerwehr geöffnet und der Lebensgefährte aufgrund eines medizinischen Notfalls in hilfloser Lage in seiner alleinigen Wohnung gefunden. Er wurde anschließend sofort ins Krankenhaus gebracht.

