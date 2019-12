Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Fahren lernen lernt man am besten in der Fahrschule

Bild-Infos

Download

Maikammer (ots)

Am 25.12.2019 gegen 21:07 Uhr endete eine Übungsfahrt in Maikammer in einer Hecke. Ein 35-järhiger aus Maikammer wollte seiner 4 Jahre jüngeren Ehefrau das Autofahren beibringen. Jedoch schon beim ersten Versuch des Anfahrens verlor sie die Kontrolle über das Fahrzeug und fuhr in eine Hecke. Es entstand kein Schaden. Allerdings müssen beide nun mit einer Strafanzeige rechnen.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben



Telefon: 06323-955-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell