Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Exhibitionist im Lippepark

Hamm-Herringen (ots)

Unangenehmes und beängstigendes Erlebnis für eine 29-jährige Spaziergängerin im Lippepark. Als sie am Sonntag, 10. Mai 2020, gegen 17.15 Uhr den Lippepark aus Richtung der Lünener Straße betrat, bemerkte sie auf einer Parkbank einen unbekannten Mann, welcher offensichtlich auf seinem Handy einen Film mit pornografischem Inhalt schaute und dabei onanierte. Schnellen Schrittes ging die junge Frau an ihm vorbei, stellte jedoch kurz danach fest, dass sie von dem Perversling verfolgt wird. Er lächelte und zwinkerte ihr dabei zu, woraufhin die 29-Jährige verängstigt die Flucht ergriff und die Polizei verständigte. Der gesuchte Täter ist etwa 1,90 Meter groß und von schlanker Statur. Er trug eine Sonnenbrille und eine Schirmmütze auf dem Kopf. Weiterhin führte er ein schwarzes Fahrrad mit sich. Hinweise zu dem Gesuchten nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381916-0 entgegen. (as)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

