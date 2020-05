Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verkehrsunfall mit leichtverletztem Pedelec-Fahrer

Hamm-Herringen (ots)

Leichte Verletzungen erlitt ein 45-jähriger Pedelec-Fahrer am Samstag, 09. Mai 2020, gegen 14.50 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Dortmunder Straße. Als ein 67-jähriger Opelfahrer sein Auto auf der Fahrbahn zurücksetzte, übersah er den hinter sich ankommenden Radler. Dieser konnte wiederum nicht mehr rechtzeitig reagieren und es kam zum Zusammenstoß. Der Pedelec-Fahrer wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. (as)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell