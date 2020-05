Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt - beteiligter Pkw flüchtig

Hamm-Pelkum (ots)

Ein 20-jähriger Fahrradfahrer wurde am Samstag, 09. Mai 2020, bei einem Verkehrsunfall auf der Wielandstraße schwer verletzt. Als ihn gegen 01.55 Uhr ein entgegenkommender Autofahrer behinderte, verlor er beim Ausweichen nach rechts die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte auf den Gehweg. Der Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort und kümmerte sich nicht um das körperliche Befinden des 20-Jährigen. Der Fahrradfahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Dortmunder Krankenhaus gebracht. Er verblieb stationär in der Klinik. Ferner konnte bei diesem während der Unfallaufnahme der Einfluss von Alkohol festgestellt werden. Im Krankenhaus wurde ihm daher eine Blutprobe entnommen. Zu dem unbekannten Pkw-Fahrer kann gesagt werden, dass er mit einem dunklen Fahrzeug (Kombiaufbau, vermutlich ein VW) mit Hammer-Zulassung unterwegs war und sich in Richtung der Großen Werlstraße entfernte. Zeugenhinweise zum flüchtigen Autofahrer nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 entgegen. (as)

