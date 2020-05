Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Wohnung

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Unbekannte drangen am Freitag, 08. Mai 2020, in der Zeit von 18.39 Uhr bis 19.07 Uhr, gewaltsam in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Uphofstraße ein. Sie hebelten mit entsprechendem Werkzeug die Wohneingangstür auf und verschafften sich Zugang zum Inneren der Wohnung. Ein zuvor geschlossenes Zimmer stand offen, ansonsten waren die restlichen Räume ohne Befund. Zu möglichem Diebesgut können derzeitig keine Angaben getätigt werden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 entgegen. (as)

