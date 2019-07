Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Jungbusch: Bedrohungslage in Moschee

Mannheim-Jungbusch (ots)

Am Montagvormittag ging gegen 10.30 Uhr beim Vorsitzenden der Yavuz Sultan Selim Moschee am Luisenring in Mannheim eine E-Mail ein, in der Unbekannte mit einer Bombe drohten. In der Mail wurde die Zündung eines Sprengkörpers in den Nachmittagsstunden angekündigt. Die Verantwortlichen alarmierten unverzüglich die Polizei, die die Moschee räumen ließ und die Umgebung absperrte. Bei der anschließenden Durchsuchung, in die auch ein Sprengstoffsuchhund einbezogen war, konnten keine verdächtigen Gegenstände aufgefunden werden. Nach Abschluss der Maßnahmen, in die auch Beamte des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg involviert waren, blieb die Moschee bis zum Abend geschlossen. Ein schädigendes Ereignis trat nicht ein.

Die weiteren Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.

