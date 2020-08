Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Feuerwehreinsätze, Unfälle, Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Crailsheim: Klappsofa brennt

Am Mittwoch gegen 15:00 Uhr meldete ein Anrufer der Polizei einen Brand am Modellbootsee. Beim Eintreffen einer Polizeistreife war das Feuer bereits gelöscht. Offenbar hatte Unbekannte ein Klappsofa angezündet. Die Polster des Sofas brannten komplett ab. Zufällig in der Nähe befindliche Mitarbeiter des städtischen Bauhofs löschten das Feuer noch vor Eintreffen der Feuerwehr. Die Polizei ermittelt bezüglich der Brandursache.

Hinweise hierzu bitte an die Polizei Crailsheim unter Telefon 07951 480-0.

Crailsheim: Unfall beim Abbiegen

Beim Abbiegen von der L1041 aus Richtung Tiefenbach kommend nach links auf die Nordwestumfahrung übersah am Mittwoch gegen 19:30 Uhr ein 51 Jahre alter Seat-Fahrer einen PKW der Marke Mini, welcher die Nordwestumfahrung aus Richtung Roßfeld befuhr. An der Einmündung kam es zum Zusammenstoß. Dabei wurde der Seat-Fahrer, die 18-jährige Mini-Fahrerin, sowie ihre 20-Jährige Beifahrerin jeweils leicht verletzt und zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 8.000 Euro.

Satteldorf: Wagen kommt von Fahrbahn ab

Kurz vor 21:00 Uhr am Mittwochabend befuhr eine 30-Jährige mit ihrem VW Polo die B290 von Wallhausen kommend in Richtung Crailsheim. Dabei kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr zunächst einen Leitpfosten. Als die Frau gegenlenken wollte, geriet ihr Wagen ins Schleudern. Etwa 100 Meter weiter kam der Wagen rückwärts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Motorblock aus dem Fahrzeug gerissen und in die gegenüberliegende Böschung geschleudert. Der Rest des Fahrzeugs kam einige Meter weiter an einem weiteren Baum zum Stehen. Die Frau wurde bei dem Unfall nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. An dem PKW entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Da sich der Verdacht ergab, dass die Frau möglicherweise unter Alkoholeinfluss stand, wurde sie für eine Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Der Wagen musste abgeschleppt werden.

Mainhardt: Unfall beim Abbiegen

Als ein 74 Jahre alter Ford Fiesta-Fahrer am Mittwoch gegen 11:00 Uhr von der L1050 auf die B14 in Richtung Mainhardt abbiegen wollte, hielt er an der Einmündung seinen Wagen zunächst an. Dann fuhr er jedoch in den Einmündungsbereich ein und übersah dabei einen in Richtung Schwäbisch Hall fahrenden Ford Focus eines 58-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 6.000 Euro.

Ilshofen: Sachbeschädigung

Am frühen Donnerstagmorgen gegen 0:30 Uhr beschädigte ein Unbekannter eine Straßenlaterne in der Gartenstraße. Bei dem Unbekannten, soll es sich um einen Mann zwischen 20-25 Jahren handeln.

Die Polizei Ilshofen bittet um Hinweise unter Telefon 07904 940010.

Schwäbisch Hall-Bibersfeld. Defekt an Photovoltaikanlage löst Feuerwehreinsatz aus

Eine Zeugin bemerkte am Mittwoch gegen 15:00 Uhr, dass in der Straße Am Kühnbach ein Rauchmelder aktiv war. Sie alarmierte die Feuerwehr. Offenbar hatte die am Haus angebrachte Photovoltaikanlage einen technischen Defekt, so dass es im Treppenhaus zu starker Rauchentwicklung gekommen war. Die Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 14 Kräften im Einsatz war, konnte den Notausschalter an der Anlage betätigen. Es entstand geringer Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-114

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell