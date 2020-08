Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Mehrere Verkehrsunfälle

Rems-Murr-Kreis (ots)

Waiblingen: Lkw-Fahrer durch Wespe abgelenkt

Ein 27 Jahre alter Lkw-Fahrer befuhr am Donnerstagmorgen, kurz vor 8 Uhr die B14 in Richtung Stuttgart entlang. Kurz nach dem Teiler B14 / B29 bemerkte er eine Wespe in seinem Fahrzeug und war hierdurch kurzzeitig abgelenkt. Aufgrund dessen kam er zu weit nach links und streifte die Mittelleitplanke. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt.

Winnenden: Unfall auf Supermarktparkplatz

Rund 3500 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag, gegen 10:40 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Waiblinger Straße. Eine 56 Jahre alte Ford-Fahrerin übersah beim Rückwärtsfahren einen hinter ihr stehenden Mercedes eines 68-Jährigen und fuhr diesem auf.

Fellbach: Verkehrsunfall

Am Donnerstagmorgen gegen 08:00 Uhr kam es auf der L 1197 zu einem Verkehrsunfall mit rund 1500 Euro Sachschaden. Ein 40-jähriger Fiat-Fahrer wollte im Bereich eines Wanderparkplatzes wenden und übersah dabei einen 56-jährigen Mercedes-Fahrer, welcher ebenfalls auf der L1197 unterwegs war. Es kam zum Unfall zwischen den beiden Fahrzeugen.

Murrhardt: Unfallflucht

Ein Fahrer eines Sattelzugs beschädigte am Donnerstagmittag gegen 11:45 Uhr einen geparkten Citroen in der Waltersberger Straße. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle. Durch den Unfall entstand Sachschaden von ungefähr 1000 Euro. Der Polizeiposten Murrhardt bittet unter 07195 5313 um Hinweise zum bislang unbekannten Sattelzugfahrer.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-106

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell