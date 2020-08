Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Mehrere Verkehrsunfälle

Rems-Murr-Kreis (ots)

Weinstadt-Endersbach: Auffahrunfall

Rund 2500 Euro Sachschaden sowie ein Leichtverletzter sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstagabend, gegen 18 Uhr an der Ausfahrt der B29 in Weinstadt-Endersbach. Ein 25-jähriger Opel-Fahrer fuhr im Einmündungsbereich zur L 1199 auf den vor ihm stehenden 28 Jahre alten Opel-Fahrer auf. Der 28-Jährige zog sich hierbei leichte Verletzungen zu, er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Sein Pkw wurde abgeschleppt.

Kernen im Remstal: Unfall im Kreisverkehr

In der Nacht auf Donnerstag gegen 23:30 Uhr kam es in der Waiblinger Straße zu einem Verkehrsunfall im dortigen Kreisverkehr. Ein 71-jähriger Fahrer eines Mercedes übersah beim Einfahren in den Kreisverkehr einen 21-jährigen Audi-Fahrer. Es kam zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen wobei Sachschaden von etwa 4000 Euro entstand.

Rudersberg: Parken für Profis

Eine 60-jährige VW-Fahrerin war am Donnerstagmittag gegen 12:00 Uhr auf der L1148 zwischen Schlechtbach und Michelau unterwegs. Beim Einfahren in einen Parallelweg zur L1148 erwischte sie die Ausfahrt zu spät und fuhr auf die dort beginnende Leitplanke. Der VW der 60-Jährigen wurde durch die Leitplanke ausgehoben und blieb auf dieser hängen.

Schorndorf: Vorfahrt missachtet

An der Kreuzung zwischen der L1152 und der L1151 kam es am Donnerstagabend gegen 17:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Eine 34-jährige Fahrerin eines KIA übersah beim Einfahren in die L1151 einen 17-jährigen Mercedes-Fahrer. Der 17-Jährige wich der 34-Jährigen aus und geriet nach links in eine Böschung. Dadurch entstand am Mercedes Totalschaden in Höhe von circa 3000 Euro.

Alfdorf: Unfallflucht durch Traktorfahrer

Der Fahrer eines landwirtschaftlichen Gespannes befuhr am Donnerstagmittag zwischen 12:00 Uhr und 13:00 Uhr einen Feldweg in der Kotebene. Dabei blieb er an einem Maschendrahtzaun hängen und riss etwa 18 Meter des Zauns mit sich. Der Zaun blieb dann an einem geparkten Seat hängen und verursachte Sachschaden von etwa 3500 Euro. Der Traktorfahrer entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Der Polizeiposten Welzheim bittet unter der Telefonnummer 07182 928120 um Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher.

Urbach: Unfall im Kreuzungsbereich

Sachschaden in Höhe von etwa 7000 Euro verursachte ein 61-jähriger Fahrer eines Ford am Donnerstagnachmittag gegen 15:00 Uhr. Der Mann war auf dem Drosselweg in Richtung Bärenhofstraße unterwegs. Im Kreuzungsbereich Drosselweg/Bärenhofstraße übersah er einen 22-jährigen VW-Fahrer. Es kam zum Unfall zwischen den beiden Fahrzeugen.

Schorndorf: Unfall beim Abbiegen

Ein 51-jähriger Lkw-Fahrer war am Donnerstagnachmittag gegen 15:00 Uhr auf der Gottlieb-Bauknecht-Straße unterwegs. Beim Einfahren in die Robert-Bosch-Straße kam es zu einem Verkehrsunfall mit einem 75-jährigen Fahrer eines VW, der gerade dabei war, den Lkw zu überholen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 7000 Euro.

