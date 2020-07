Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Polizei bittet um Zeugenhinweise nach Explosion in einem Mehrfamilienhaus

Hamm-Heessen (ots)

Im Rahmen von Ermittlungen nach der Explosion in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Straße Hohe Brede am Freitag, 17. Juli, bittet die Polizei Hamm die Heessener Bevölkerung um Mithilfe:

Einzelne Bürgerinnen und Bürger meldeten sich bei der Polizei und gaben an, dass sie in der Vergangenheit wiederkehrend laute Explosionsgeräusche in Hamm-Heessen hörten.

Wenn Sie konkrete Örtlichkeiten benennen können, an denen Sie in den Nachtstunden der vergangenen Monate Detonationen und/oder daraus resultierende helle Lichterscheine wahrgenommen haben, wenden Sie sich bitte an die Polizei unter 02381 916-0 oder hinweise.hamm@polizei.nrw.de .(hei)

Hier geht es zu der usprünglichen Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65844/4655606

