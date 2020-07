Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Radfahrerin bei Zusammenstoß mit einem Baugerüst leicht verletzt

Hamm - Mitte (ots)

Am Dienstag, 21. Juli 2020 wurde eine 41-Jährige Radfahrerin aus Hamm bei einem Alleinunfall leicht verletzt. Die 41-Jährige befuhr mit ihrem Pedelec den Radweg der Werler Straße in Richtung Innenstadt. Kurz vor der Kreuzung zur Stiftstraße kollidierte sie mit einem auf dem Geh- und Radweg aufgestellten Baugerüst. Hierbei zog sie sich leichte Verletzungen zu. Am Fahrrad entstand leichter Sachschaden. (ab)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell