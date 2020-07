Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Mehrere Autos in Wörthstraße beschädigt

Hamm-Mitte (ots)

Böses Erwachen für die Anwohner der Wörthstraße am Sonntag, 19. Juli. An drei in der Straße geparkten Fahrzeugen waren in der Nacht zwischen 20 Uhr und 12.45 Uhr die Seitenspiegel beschädigt worden. Betroffen waren ein Opel, ein VW und ein BMW. Zudem wurden zahlreiche weitere Seitenspiegel von Fahrzeugen im gesamten Straßenverlauf verstellt; dadurch jedoch nicht beschädigt. Im Rahmen des Einsatzes wurden die Polizeibeamten zudem von Anwohnern auf ein Graffiti an einer Grundstückmauer aufmerksam gemacht. Bitte wenden Sie sich mit Hinweisen an die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder per Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de. (lt)

