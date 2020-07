Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Neun Kellerräume aufgebrochen

Hamm-Heessen (ots)

Neun Kellerräume brachen Unbekannte am Montag, 20. Juli 2020, in der Zeit zwischen 7.30 Uhr und 8.45 Uhr, in einem Mehrfamilienhaus an der Sandstraße auf. In allen Fällen wurde das Vorhängeschloss aufgebrochen. Zum Diebesgut können noch keine Angaben gemacht werden. Es entstand geringer Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381-9160 oder unter der E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(jb)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell