Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Nach Diebstahl in Kleingartenanlage: Polizei sucht Verdächtigen

Hamm-Mitte (ots)

In einer Kleingartenanlage an der Wichernstraße wurden in der Nacht zu Sonntag, 19. Juli, mehrere Gartenlauben angegangen. Aus einer Gartenhütte stahlen noch Unbekannte ein Rasentrimmer sowie eine Kettensäge. Dazu brachen sie das Vorhängeschloss auf. Zudem war der Gartenzaun aufgeschnitten worden.

Zeugen hatten am 19. Juli gegen 5.30 Uhr beobachtet, wie ein Mann über den Zaun der Kleingartenanlage kletterte und in unterschiedlichen Gärten herumlief. Der Verdächtige bemerkte die Zeugen und flüchtete. Später stellten die Zeugen fest, dass Türen von einer zweiten Gartenlaube aufgebrochen worden waren. Entwendet wurde augenscheinlich nichts. Ein Zusammenhang zwischen den Taten wird geprüft.

Gesucht wird nun ein etwa 185 bis 190 Zentimeter großer Mann mit normaler bis hagerer Statur. Er war mit einer dunklen Hose und einem dunklen Kapuzensweatshirt bekleidet. Bitte wenden Sie sich mit Hinweisen an die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder per Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de. (lt)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell