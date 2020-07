Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Handydiebstahl- Zwei Tatverdächtige gesucht

Hamm Bockum-Hövel (ots)

Nach einem Handydiebstahl am Samstag, 18. Juli, gegen 15.30 Uhr, sucht die Polizei zwei Männer. Diese entwendeten aus einer Garage an der Hammer Straße ein Mobiltelefon. Die Männer mit südländischem Erscheinungsbild haben eine schlanke Statur. Einer der Flüchtigen ist zirka 25 Jahre alt und 1,75 Meter groß. Der Zweite ist zirka 35 Jahre alt und 1,70 Meter groß. Bitte wenden Sie sich mit Hinweisen an die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder per Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de.(jb)

