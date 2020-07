Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Detonation in Mehrfamilienhaus

Hamm-Heessen (ots)

In einem Mehrfamilienhaus der Straße Hohe Brede kam es am Freitag, gegen 19 Uhr, zur Detonation einer sogenannten unkonventionellen Sprengvorrichtung (USBV). Der 26-jährige Wohnungsnehmer hatte zuvor sprengfähige Substanzen in einem Behälter vermengt. In Unwissenheit, dass es sich dabei um selbstzündende Substanzen handelt, stellte er diesen Behälter zur Seite. Als sich der junge Mann mit seiner Lebensgefährtin in einem anderen Raum befand, detonierte der Behälter. Dabei wurde ein Fenster zerstört und das Mauerwerk beschädigt. Es wurde niemand verletzt. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen und Untersuchungen wurden zur Unterstützung ein Sprengstoffspürhund sowie Fachleute des LKA angefordert. Ein Statiker untersuchte im Auftrag der Wohnungsbaugesellschaft das Haus. Demnach sind weitere Untersuchungen von Nöten. Das Gebäude ist zurzeit nicht bewohnbar. Die Wohnungsbaugesellschaft brachte die Anwohner anderweitig unter. Die Höhe des Sachschadens dürfte nicht unter 100000 Euro liegen. Gegen den Verursacher wird wegen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion ermittelt. (ag)

