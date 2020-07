Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Mann schmeißt Roller um

Hamm-Mitte (ots)

Ein Unbekannter hat am Freitag, 17. Juli, gegen 9.45 Uhr einen Roller an der Dahlienstraße beschädigt. Zeugen hatten zuvor einen torkelnden Mann gesehen. Dieser lief auf einen nahegelegenen Schotterplatz nachdem Zeugen einen Knall wahrnahmen und den Roller am Boden liegen sahen. Der Tatverdächtige ist zwischen 20 und 25 Jahren alt, zwischen 180 und 185 Zentimeter groß, hat blonde Haare und trug einen schwarzen Pullover mit weißer Aufschrift sowie eine Jeanshose. Bitte wenden Sie sich mit Hinweisen an die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder per Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de.(lt)

