Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Männer wollen Kleinkraftrad stehlen

Hamm-Pelkum (ots)

Zwei Unbekannte haben am Freitag, 17. Juli, gegen 0.23 Uhr versucht, ein Kleinkraftrad an der Wielandstraße zu entwenden. Sie wurden dabei durch Zeugen gestört. Die Zeugen waren durch verdächtige Geräusche auf die Täter aufmerksam geworden. Ein Täter lief daraufhin weg. Eine andere Person blieb zunächst vor Ort auf einem Kleinkraftrad sitzen, entfernte sich dann aber nach Ansprache und dem Verständigen der Polizei. Einer der Tatverdächtigen trug einen dunkelgrauen Kapuzenpullover. Der andere Mann ist zirka 170 Zentimeter groß und trug eine dunkle Jacke, eine dunkle Hose sowie eine Wollmütze. Bitte wenden Sie sich mit Hinweisen an die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder per Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de. (lt)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell