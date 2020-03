Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Schwerer Verkehrsunfall in Schmachtendorf

Am Freitag, den 06. März 2020 kam es in den Nachmittagsstunden zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Hühnenbergstraße in Höhe der Anschlussstelle Oberhausen-Schmachtendorf. Am Unfallgeschehen waren insgesamt vier Fahrzeuge beteiligt. Glücklicherweise wurden die Insassen dabei nur leicht verletzt. Von der Feuerwache 2 in Sterkrade wurden drei Rettungswagen sowie der Einsatzleitwagen entsendet. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurden die insgesamt sechs leicht verletzten Personen zur Weiterbehandlung in umliegende Krankenhäuser nach Oberhausen und Dinslaken transportiert. Weitere Maßnahmen waren durch die Feuerwehr nicht erforderlich. Die vor Ort befindliche Polizei nahm die Unfallursachenermittlung auf. Der Einsatz dauerte insgesamt eine Stunde.

