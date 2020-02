Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Einsatz: Samstag, 29. Februar 2020 15:30 Uhr Kurze heftige Sturmböen mit Starkregen

Am Samstagnachmittag zog ein kurzes, aber kräftiges Regengebiet mit orkanartigen Böen über Teile von Oberhausen hinweg. Das reichte aus, um auf einigen Gebäuden die Dächer zu beschädigen.

Die Feuerwehr Oberhausen rückte zu mehreren Einsätzen mit der Drehleiter aus, um lose Dachziegel zu beseitigen, die auf darunterliegende Gehwege zu fallen drohten.

In Barmingholten, an der Bahnstrecke in Fahrtrichtung Oberhausen - Emmerich, neigte ein Baum sich durch den Wind stark der Oberleitung zu. Die Strecke musste durch den Notfallmanager der Bahn für fast drei Stunden gesperrt werden. Die Freiwilligen Feuerwehr Sterkrade unterstützte die Berufsfeuerwehr und beseitigte die Gefahr durch den Baum an der Fahrstrecke.

Auf der Sperberstraße, im Stadtteil Tackenberg, musste eine 10 Meter große, umgestürzte Tanne von der Straße entfernt werden.

Insgesamt rückte die Feuerwehr Oberhausen zu 11 sturmbedingten Einsätzen am Samstagnachmittag aus.

Einsatzleiter: Thomas Wagner

