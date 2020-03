Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Zwei Kinder bei Unfall im Unterricht verletzt

Oberhausen (ots)

Am frühen Mittwochmittag, 04. März 2020, kam es an einer Schule in Osterfeld zu einem Unfall, bei dem sich eine Schülerin mittelschwere Verbrennungen im Gesicht zuzog. Eine weitere Schülerin, die den Vorfall beobachtete, erlitt einen Schock. Die beiden Schülerinnen wurden durch den Rettungsdienst der Feuerwehr Oberhausen medizinisch versorgt und im Anschluss ins Krankenhaus transportiert.

