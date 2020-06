Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemeldung der Polizeiinspektion Neuwied für den 16.06.2020

Neuwied (ots)

- Verkehrsunfälle -

Am 16.06.2020, gegen 08:00 Uhr kam es an der Einmündung Aubachstraße / Melsbacher Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 39jährigen Fahrzeugführern und einer 47jährigen Radfahrerin. Hierbei übersah die Fahrzeugführerin an der vorgenannten Einmündung die vorfahrtsberechtigte Radfahrerin. Bei dem Unfall wurde die Radfahrerin leicht verletzt und musste in der Folge in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden.

Gegen 16:28 Uhr kam es auf der Dierdorfer Straße zu einem Verkehrsunfall, als eine 28jährige Fußgängerin die Straße queren wollte. Nach jetzigem Ermittlungsstand fuhr zu diesem Zeitpunkt eine 40jährige Fahrzeugführern an der querenden, aber sich nochmals auf der Straße umdrehenden, Fußgängerin vorbei. Hierbei kam es dann zur Berührung zwischen Fußgänger und Fahrzeug. Die Fußgängerin wurde leicht verletzt und in ein örtliches Krankenhaus verbracht.

In der Alleestraße musste eine 28jährige Fahrzeugführerin ihr Fahrzeug verkehrsbedingt anhalten. Die nachfolgende Fahrzeugführerin bemerkte das vorausfahrende, bremsende Fahrzeug zu spät und fuhr diesem in der Folge auf. Bei dem Unfall wurden beide Fahrzeugführerinnen leicht verletzt und mussten ärztlich versorgt werden.

- Verkehrsüberwachung -

Bei einer Verkehrskontrolle wurde bei einem 23jährigen Fahrzeugführer ein im Fahrzeug deponiertes Einhandmesser festgestellt. Der Fahrzeugführer, welcher der polizeilichen Kontrolle grundsätzlich positiv eingestellt war, sah sich bezüglich des Messers keiner "Schuld" bewusst. Das Messer wurde sichergestellt und ein Verfahren eingeleitet.

