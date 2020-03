Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl des Kennzeichens von einem Anhänger

Bengel (ots)

In der Zeit vom 27.02.2020, 18.00 h bis zum 03.03.2020, 07.30 h, wurde in Bengel das Zulassungskennzeichen von einem Anhänger entwendet. Der Anhänger war mit vier Dixie-Toiletten beladen und stand im Birkenweg zwischen der Turnhalle und dem Feuerwehrgebäude geparkt. Hinweise bitte an die Polizei in Wittlich.

