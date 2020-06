Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Niederdreisbach - Sachbeschädigungen im Freibad

Niederdreisbach (ots)

In der Nacht zum Dienstag, den 16.06.2020 brachen bislang unbekannte Täter in das Gelände zum Freibad Niederdreisbach ein. Die Täter warfen eine Palme in das Schwimmbecken und entfachten in einer offenen Hütte ein Feuer. Ein Täter lies offenbar seine Notdurft zurück. Ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch gegen Unbekannt wurde eingeleitet. Hinweise nimmt die Polizei Betzdorf unter 02741/9260 entgegen.

