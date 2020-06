Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemeldung der Polizeiinspektion Neuwied für den 15.06.2020

Neuwied (ots)

- Verkehrsunfälle -

Am 15.06.2020, gegen 20:00 Uhr ereignete sich in der Käthe-Kollwitz-Straße beim Ein-/Ausparken ein Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Nach aktuellem Ermittlungsstand beschädigt ein Fahrzeugführer beim Rangieren mit seinem schwarzen Mercedes-Benz einen ordnungsgemäß geparkten PKW. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen die Hinweise zur Sache machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Neuwied unter der 02631/8780 oder unter pineuwied@polizei.rlp.de zu melden.

- Verkehrsüberwachung -

Im Rahmen der Verkehrsüberwachung getunter Fahrzeuge machte ein 26jährger Fahrzeugführer in der Wilhelmstraße unbeabsichtigt auf sich und sein Fahrzeug aufmerksam. Insbesondere die vermeintlich zu laute Auspuffanlage geriet hierbei in den Focus der Beamten. Die Anschließende Kontrolle mit entsprechender Phonmessung bestätigte den Verdacht. Weitere Veränderungen am Fahrzeug führten abschließend zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. Die Fahrt wurde beendet, das Fahrzeug sichergestellt und ein Verfahren eingeleitet.

- Strafanzeigen -

Ein 20jähriger und ein 25jähriger hatten in der Nacht von Montag auf Dienstag augenscheinlich keine andere "Möglichkeit", als ihrem Konsumdrang nach Betäubungsmitteln auf öffentlicher Straße nachzugehen. Die Beamten nahmen die "Einladung" an und führten eine intensive Kontrolle durch. Bei der Personendurchsuchung der bereits polizeilich in Erscheinung getretenen Personen konnten bei dem 25jährigen geringe Mengen an Betäubungsmitteln sichergestellt werden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Im Zeitraum vom 13.06 - 15.06.2020 wurde in der Oelbergstraße in Leutesdorf ein, auf einem Parkplatz, abgestellter Autoanhänger mit dem amtlichen Kennzeichen NR-IY 638 entwendet. Bei dem Anhänger handelt es ich um einen offenen Kastenanhänger der Marke Stema. Zeugen die Hinweise zur Sache machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Neuwied unter der 02631/8780 oder unter pineuwied@polizei.rlp.de zu melden.

In der Nacht vom 14.06-15.06.2020 wurden in der Straße "Auf der Gasse" gleich zwei E-Bikes aus dem Kellerraum eines Einfamilienhauses entwendet. Bei den Fahrrädern handelt es sich um E-Bikes der Marke FLYER mit tiefem Einstieg. Es handelt sich um ein schwarzes und ein auffällig rotes Fahrrad. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme wurde bekannt, dass es im gleichen Tatzeitraum, in der Römergasse zu einem weiteren Diebstahl eines Rennrades kam. In diesem Zusammenhang wurden zwei unbekannte, männliche Personen gesehen, welche bislang aber nicht namentlich benannt werden konnten. Zeugen die Hinweise zur Sache machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Neuwied unter der 02631/8780 oder unter pineuwied@polizei.rlp.de zu melden.

