Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Straßenverkehrsgefährdung

Verkehrsunfall mit Verkehrsunfallflucht und Trunkenheit

57581 Katzwinkel, Kirchstr. (ots)

Am So., 14.06.2020, gegen 14:55 Uhr, befuhr ein 28-jähriger polnischer Fahrzeugführer mit einem PKW VW Amarok die Kirchstraße vom Jugendheim kommend in Fahrtrichtung Finkenstraße. Aufgrund erheblicher Alkoholeinwirkung verlor der Fahrer die Kontrolle über den Pkw und kam auf dem Verbindungsweg nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Grundstückseinfriedung (Hecke, Eisentor) des dortigen Anwesens. Nach dem Unfall stieg der Fahrer aus dem PKW aus und verließ die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Aufgrund von Zeugenaussagen konnte der Unfallflüchtige ermittelt werden. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Insgesamt entstand an dem Pkw, dem Gartentor und der Hecke ein Schaden von ca. 7500,-EUR.

