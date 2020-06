Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit Verkehrsunfallflucht

57537 Hövels, B 62, Gemarkung Eisengarten (ots)

Am So., 14.06.2020, gegen 10:20 Uhr, befuhr ein 27-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw VW Golf die B 62 aus Richtung Betzdorf kommend in Richtung Wissen. In der Gemarkung "Eisengarten", kurz vor der Abzweigung nach Mittelhof, kam der 27-Jährige in einer leichten Linkskurve, aufgrund überhöhter Geschwindigkeit bei starkem Regen und Aquaplaning, nach links von der Fahrbahn ab und überfuhr einen Leitpfosten. Danach steuerte der PKW unkontrolliert eine Böschung hinab und landete nahe der Sieg im hohem Gras, wo das Fahrzeug zum Stehen kam. Der Golf wurde bei dem Unfall erheblich beschädigt. An dem Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der 27-Jährige entfernte sich zunächst unerlaubt von der Unfallstelle, kam allerdings im Rahmen der Unfallaufnahme und Ermittlungen gegen 11:15 an die Unfallstelle zurück und räumte seine Beteiligung an dem Geschehen ungefragt ein.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Wissen

Rainer Greb, PHK

Telefon: 02742-9350

pwwissen@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell