Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betzdorf, Daaden, Kirchen; Ruhestörungen und Einsätze wegen Starkregen

VGen Betzdorf, Daaden, Kirchen (Sieg) (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es zu mehreren Einsätzen mit dem Einsatzstichwort Ruhestörung in Mudersbach, Daaden und Betzdorf. Die sogenannte Nachtruhe musste durch die entsandten Polizeistreifen bis in die frühen Morgenstunden jeweils wieder hergestellt werden. Weiterhin kam es durch Starkregen dazu, dass mehrere Gullideckel hochgedrückt wurden und somit die Sicherheit des Straßenverkehrs beeinträchtigt wurde. Diese Gefahrenstellen wurde durch die Polizei und teilweise durch die aufgrund des Wetters alarmierte freiw. Feuerwehr Betzdorf, beseitigt.

