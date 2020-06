Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Kirchen (Sieg); Fahrraddiebstahl

Kirchen (Sieg) (ots)

Ein unverschlossenes Mountainbike der Marke Cube, Modell AIM Pro 18, , Farbe schwarz mit neongrünen Streifen, neongelben Pedalen und neongelbem Fahrradschloss wurde am 13.06.2020 gg. 17:15 Uhr im Narzissenweg in Kirchen (Sieg) entwendet. Hinweise auf das Rad oder Täter bitte an die Polizei Betzdorf.

