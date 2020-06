Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sassenroth, Verkehrsunfall mit Personenschaden

Sassenroth (ots)

Ein 80jähriger PKW-Fahrer fährt in Sassenroth ungebremst auf einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW auf. Der leicht verletzte Senior wird von den Anwohnern bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes erstversorgt. Während der Unfallaufnahme und Versorgung des Verletzten müssen penetrante Schaulustige weggeschickt werden, in einem Fall muss dem männlichen Gaffer sogar ein Platzverweis erteilt werden, da er der ersten Aufforderung die Örtlichkeit zu verlassen keine Folge leistete. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Unfallverursacher wird mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus nach Kirchen verbracht.

