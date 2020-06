Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Führen eines Pkw unter Drogeneinfluss

Puderbach (ots)

Am Abend des 13.06.2020 wurde gegen 19:00 Uhr durch eine Streife der Polizei Straßenhaus in einem Ortsteil von Puderbach ein 21-jähriger Pkw-Fahrer einer Kontrolle unterzogen. Bei dem Mann konnten Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmitteln gewonnen werden. Ferner wurden im Laufe der weiteren Kontrollmaßnahmen Konsumutensilien aufgefunden. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe in einem nahegelegenen Krankenhaus entnommen.

