Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Unfall zwischen zwei Radfahrern +++ Frau verletzt - Verursacher flüchtet +++ Polizei sucht Zeugen +++

Oldenburg (ots)

Am Bahnübergang Am Stadtrand in Ofenerdiek ist es am Freitag, 13.09.2019 gegen 14:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern gekommen. Dabei steht eine 60-jährige Frau zunächst neben ihrem Fahrrad an den geschlossenen Schranken. Als sich die Schranken heben steigt sie auf ihr Fahrrad und will gerade losfahren. Dabei nähert sich ein unbekannter Radfahrer aus Richtung Ofenerdieker Straße von hinten. Dieser Radfahrer fährt zwischen der 60-jährigen und einer weiteren älteren Frau, die einen Rollator mitführt, hindurch. Dabei stößt er gegen den Lenker der Radfahrerin. Beide Beteiligte kommen zu Fall. Während sich die 60-jährige Radfahrerin leicht verletzt, steht der Verursacher schnell auf und flüchtet in Richtung Ofenerfeld oder Alexandersfeld. Der flüchtende Radfahrer soll ca. 26 bis 30 Jahre alt sein, ca. 180 cm groß mit dunklen Haaren, die zu einem Zopf bzw. Dutt zusammengebunden sind. Zum Fahrrad können keine Angaben gemacht werden. Zeugen werden gebeten sich unter Telefon 0441/7904115 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell