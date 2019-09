Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Einbruch in Einfamilienhaus +++ Polizei sucht Zeugen +++

Oldenburg (ots)

Am Freitag, 13.09.2019 kommt es zwischen 18:45 und 23:10 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Wacholderweg in Bümmerstede. Nach Öffnen einer Terrassentür durch ein daneben befindliches auf Kipp stehendes Fenster entwenden der oder die Täter Schmuck und Bargeld im Wert von wenigen Hundert Euro. (1097947) Hinweise auf den Täter oder verdächtige Fahrzeuge nimmt die Polizei unter Telefon 0441/7904115 entgegen.

