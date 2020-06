Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wallmenroth, Verkehrsunfall mit Quad

Wallmenroth (ots)

Ein 31jähriger Quadfahrer befuhr die Bahnhofstraße in Wallmenroth in Fahrtrichtung Betzdorf und übersah einen am Straßenrand geparkten Pkw. Er fuhr auf diesen auf und wurde auf das geparkte Kfz geschleudert. Der Unfallverursacher wurde hierbei leichtverletzt und durch den Rettungsdienst behandelt. Am Pkw und am Quad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro.

