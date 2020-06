Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Mudersbach OT Niederschelderhütte, Sachbeschädigung an Grundschule

Mudersbach (ots)

In der Zeit vom 10.06.2020 21:30h bis 12.06.2020 06:30h beschädigten bislang unbekannte Täter eine Türe der Pausenhalle, eine Fensterscheibe sowie die Türe zum Außensportgelände der Grundschule in Mudersbach-Niederschelderhütte. Vermutlich durch Steinwurf wurde die Glasscheibe zerstört, mittels Gewalt und Zerstörungswillen auf die anderen Sachen eingewirkt. Der Hausmeister hat die Sachbeschädigungen festgestellt und der Polizei gemeldet. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Betzdorf.

