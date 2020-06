Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit verletztem Kradfahrer

Asbach (ots)

Am 13.06.2020 kam es in Asbach an der Kreuzung Im Weiherfeld/Walgenbacher Straße gegen 13:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen dem Fahrer eines Kleinkraftrades und einem Pkw. Nach den ersten Ermittlungen hat der 26-jährige Fahrer des Krads die Vorfahrt des Pkw missachtet und es kam zum Verkehrsunfall. Hierbei zog sich der junge Mann Verletzungen zu. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied/Rhein



Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02634 9520

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell