Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, 13.06.2020, 14:00 Uhr - 15:30 Uhr Demo "UNITED WE STAND" auf dem Marktplatz Landau ohne Störungen

Landau (ots)

Am Samstag den 13.06.2020 in der Zeit von 14:00 Uhr - 16:00 Uhr fand auf dem Markt-/Rathausplatz in Landau eine Versammlung mit dem Thema "UNITED WE STAND" - "Gegen Rassismus und Naziterror" statt. Ca. 100 - 120 Teilnehmer nahmen an der Veranstaltung teil. Die Veranstaltung verlief friedlich und ohne strafrechtlich relevante Vorkommnisse. Die Versammlungsteilnehmer hielten sich für den Verlauf der Veranstaltung an die vereinbarten Auflagen. Nach dem offiziellen Ende der Veranstaltung kam es zu einem kurzen Wortgefecht zwischen einer übrig gebliebenen Gruppe von Versammlungsteilnehmern und zwei Personen, die zufällig den Rathausplatz querten. Den beiden Personen wurden, nach erfolgter Personalienfeststellung durch die Polizei, Platzverweise erteilt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell