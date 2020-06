Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kunstvandalismus in Minfeld

Minfeld (ots)

Im Zeitraum vom Mittwoch, 10.06.20, bis Freitag, 12.06.20, beschädigten unbekannte Täter eine ca. 500 kg schwere Steinskulptur auf dem Mundoplatz in Minfeld. Die genaue Sachschadenshöhe an der Skulptur, die zu der Ausstellung "Kunst auf öffentlichen Flächen" gehört, kann noch nicht beziffert werden. Bei dem beschädigten Kunstwerk "Fruchtbar" handelt es sich um eine Leihgabe der freischaffenden Bildhauerin Uta Schade an die Ortsgemeinde Minfeld.

