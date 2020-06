Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kontrolle über Fahrzeug verloren

Rinnthal, B 10 (ots)

Eine 34-Jährige befuhr am Freitag, gegen 20:16 Uhr die B 10 von Hauenstein kommend in Fahrtrichtung Annweiler. Zwischen dem Kostenfelstunnel und dem Staufer Tunnel verlor sie plötzlich die Kontrolle über ihren PKW, touchierte zunächst die rechte Leitplanke, geriet ins Schleudern und kollidierte anschließend mit der linken Leitplanke, wo sie letztendlich zum Stehen kam. Die Fahrerin blieb unverletzt, ihr PKW, den sie am Tag zuvor gekauft hatte, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die B 10 musste für die Dauer der Unfallaufnahme, sowie die anschließenden Bergungsarbeiten des PKW in Fahrtrichtung Pirmasens gesperrt werden.

