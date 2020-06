Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hördt - L 552 Alleinunfall mit Motorrad

Hördt (ots)

Ein 55-Jähriger aus dem Kreis Südliche Weinstraße stürzte alleinbeteiligt am Freitagnachmittag in der Ortseinfahrt Hördt von seinem Motorrad. Vermutlich hat der Mann aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die dortige Verkehrsinsel übersehen. Der Fahrer wurde durch den Rettungsdienst zur Behandlung ins städtische Krankenhaus nach Karlsruhe gefahren. Wie es genau zum Unfall kam und wie schwer die Verletzungen des Motorradfahrers sind, ist derzeit nicht bekannt. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich telefonisch unter 07274 / 9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de zu wenden.

