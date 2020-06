Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Fremder Mann umarmt Mädchen

Landau (ots)

Am Donnerstag, 11.06.2020, gegen 16:30 Uhr befanden sich zwei 6- und 7-jährige Mädchen zum Spielen in einem nicht umzäunten Garten in der Industriestraße in Landau. Hier wurden sie von einem fremden Mann, der plötzlich hinzugekommen ist, umarmt und angefasst. Der Mann versuchte die Mädchen zu küssen. Der Mann lief schließlich in Richtung Stadtbibliothek davon. Der Mann war etwa 45 bis 50 Jahre alt und ca. 160 bis 170 cm groß. Er trug kurze dunkle Haare und Bartstoppeln. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke und blauen Hosen.

Wer Hinweise auf den unbekannten Täter geben kann wird gebeten, sich an die Polizei Landau unter der Telefonnummer 06341 287 0 oder per E-Mail an kilandau@polizei.rlp.de zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell