Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben -25-jährige Radfahrerin verletzt

Bild-Infos

Download

Edenkoben (ots)

Wegen einer am Lenker mitgeführten Plastiktüte kam am Donnerstag (11.06.2020, 17.20 Uhr) eine 25-jährige Radfahrerin in der Weinstraße ins Straucheln. Dabei geriet die Tüte in die Speichen, woraufhin sie stürzte und sich verletzte. Mit dem Rettungswagen kam sie in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben

Michael Baron



Telefon: 06323 955 120

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell