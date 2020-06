POL-PDLD: E-Scooter ohne Versicherungsschutz

Polizeidirektion Landau

Rhodt unter Rietburg (ots)

Am Mittwoch, 10.06.2020 gegen 23:00 Uhr wurde der 16 jährige Fahrer eines E-Scooters auf der L506 in Rhodt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Da am E-Scooter keine Versicherungsplakette angebracht war, bestätigte sich der Verdacht der Beamten, dass dieser ohne den vorgeschriebenen Versicherungsschutz geführt wurde. Fehlt der vorgeschriebene Versicherungsschutz, ist der Scooter zudem nicht für den Verkehr auf öffentlichen Straßen zugelassen. Der 16 jährige Fahrer wurde im Anschluss an die Kontrolle mit dem Scooter seinen Eltern überstellt. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrens ohne Versicherungsschutz.

