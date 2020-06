Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unter Einfluss von Cannabis mit dem Auto unterwegs

Kandel (ots)

Am 10.06.2020 wurde um 23:00 Uhr ein 22-jähriger Verkehrsteilnehmer mit einem Auto in der Marktstraße in Kandel einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle konnten Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung erlangt werden. Ein durchgeführter Vortest bestätigte diesen Hinweis auf eine aktuelle Beeinflussung von Cannabis. Gegen den 22-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Polizeiinspektion Wörth



Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2

76744 Wörth am Rhein



Telefon 07271 9221-0

Telefax 07271 9221-23

piwoerth@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell